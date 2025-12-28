Camarones son retirados en Estados Unidos por posible contaminación radiactiva

Más de 83 mil bolsas de camarones crudos congelados fueron retirados de manera preventiva del mercado estadounidense luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) alertara sobre una posible exposición a un isótopo radiactivo, identificado como cesio-137.

La FDA informó que la medida busca proteger a los consumidores ante un riesgo potencial, aunque aclaró que hasta el momento no se han reportado enfermedades asociadas al consumo de estos productos.

El retiro involucra camarones crudos congelados comercializados bajo las marcas Market 32 y Waterfront Bistro, distribuidos por Direct Source Seafood LLC.

Los productos fueron puestos a la venta en diversos supermercados de Connecticut, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva York, Pensilvania, Vermont, Colorado, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Montana, Dakota del Norte, Nevada, Oregón, Utah y Wyoming, tras finales de junio y principios de julio de 2025.

De acuerdo con la FDA, las bolsas afectadas de Market 32 cuentan con fechas de caducidad entre el 22 y 27 de abril de 2027, mientras que las de Waterfront Bistro presentan vencimientos del 25 o 26 de abril de 2027.

La agencia explicó en tercera persona que los camarones pudieron haber sido expuestos al cesio-137 durante etapas de procesamiento, envasado o almacenamiento, bajo condiciones calificadas como insalubres.

La autoridad sanitaria subrayó que el principal riesgo estaría relacionado con una exposición prolongada, la cual podría incrementar la probabilidad de desarrollar cáncer por daño al ADN celular. No obstante, puntualizó que la investigación sigue en curso y que no se ha confirmado la presencia del material radiactivo en los productos distribuidos.

El fabricante señalado es PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods), con sede en Indonesia, mientras que la recomendación oficial consiste en no consumir los camarones, desecharlos o devolverlos para obtener un reembolso.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO