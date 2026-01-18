Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 17 de Enero, 2026
Nacional

¡Atención! Este domingo 18 de enero cambian las rutas de transporte público en Guadalajara

La Secretaría de Transporte de Jalisco anunció ajustes y paros técnicos en rutas de Guadalajara y Tlaquepaque para este domingo por eventos deportivos
17 enero, 2026
Transporte público Guadalajara

¡Atención tapatíos! La Secretaría de Transporte de Jalisco informó que este domingo 18 de enero de 2026 se realizarán modificaciones y paros técnicos en diversas rutas de transporte público en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque.

Estos ajustes, que iniciarán a partir de las 6:30 am, se deben al desarrollo de un evento deportivo en la zona de la Colonia Centro de Tlaquepaque, lo que obligará a las unidades a detenerse al paso de los contingentes de corredores para garantizar la seguridad vial.

El operativo afectará principalmente a las rutas que transitan por las vías principales del centro histórico de Tlaquepaque y puntos estratégicos de Guadalajara.

Entre las rutas de transporte público que se verán afectadas en Tlaquepaque se encuentran la C05, C31, C47-V1, C52, C87, C96-V1, C96-V2, C97-V1, C108, T02, T04-1, T09-C1, T13A-C02 Parques de la Victoria, T15-C04, así como la ruta A01 de #MiMacroPeriférico, C58 y C59.

rutas transporte público Guadalajara

Mientras que las rutas de transporte público que se verán afectadas este domingo 18 de enero en el municipio de Guadalajara son las siguientes:

C01, C04, C16, C21 dos vías, C107, C119, C123-V2, A07 de Mi Macro Periférico, T14A-C05, T14B-C02 Benito Juárez, T15, T15-C06 Hospital Civil, C21, C43 Haciendas del Valle, C43 Valdepeñas.
C64, C65, T14B-C02, T15 dos templos, T15-C01, T15-C02, T15-C04 y vías, T15-C05, T15-C06 y vías.
Puede ser una imagen de mapa y texto que dice "Aviso Cloriata peuи Parqua daLaNarmal Av. Normalistas Debido a una carrera en el Centro de Guadalajara, algunas rutas del transporte público detendrán momentáneamente. Fray Serra N Alcalde Antonio ............... Fray Av. Belén Cierre S Αν. Miguel Av.MiguelHidalgoyCostilla Hidalgo Costilla Toma precauciones Transporte JALISCO"

Las autoridades de Jalisco recomiendan a los usuarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara planificar sus traslados con antelación para evitar retrasos.

Es importante destacar que estas medidas se implementan respetando los lineamientos de seguridad y movilidad urbana, buscando siempre el bienestar de los ciudadanos y participantes de las carreras deportivas programadas para este fin de semana en la entidad.

