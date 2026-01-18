¡Atención! Este domingo 18 de enero cambian las rutas de transporte público en Guadalajara
¡Atención tapatíos! La Secretaría de Transporte de Jalisco informó que este domingo 18 de enero de 2026 se realizarán modificaciones y paros técnicos en diversas rutas de transporte público en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque.
Estos ajustes, que iniciarán a partir de las 6:30 am, se deben al desarrollo de un evento deportivo en la zona de la Colonia Centro de Tlaquepaque, lo que obligará a las unidades a detenerse al paso de los contingentes de corredores para garantizar la seguridad vial.
El operativo afectará principalmente a las rutas que transitan por las vías principales del centro histórico de Tlaquepaque y puntos estratégicos de Guadalajara.
Entre las rutas de transporte público que se verán afectadas en Tlaquepaque se encuentran la C05, C31, C47-V1, C52, C87, C96-V1, C96-V2, C97-V1, C108, T02, T04-1, T09-C1, T13A-C02 Parques de la Victoria, T15-C04, así como la ruta A01 de #MiMacroPeriférico, C58 y C59.
Mientras que las rutas de transporte público que se verán afectadas este domingo 18 de enero en el municipio de Guadalajara son las siguientes:
Las autoridades de Jalisco recomiendan a los usuarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara planificar sus traslados con antelación para evitar retrasos.
Es importante destacar que estas medidas se implementan respetando los lineamientos de seguridad y movilidad urbana, buscando siempre el bienestar de los ciudadanos y participantes de las carreras deportivas programadas para este fin de semana en la entidad.
