¿Cambiará la sede del Carnaval de La Paz?, alcaldesa dice que no es un hecho

Hasta el momento no se ha tomado la decisión oficial de cambiar el Carnaval de La Paz del malecón a una sede alternativa. Al respecto, la presidenta municipal Milena Quiroga reconoció que, aunque el Carnaval de La Paz es el punto de encuentro que identifica a la ciudadanía, el crecimiento poblacional obliga a replantear el espacio para garantizar la seguridad de los asistentes.

La edil paceña señaló que actualmente no cuenta con una respuesta definitiva sobre una sede alternativa, pero aclaró que la situación se someterá a un análisis profundo. La funcionaria admitió que la gran cantidad de personas dificulta que el malecón sea un espacio cómodo y seguro, por lo que el Comité del Carnaval deberá ser el encargado de revisar las opciones técnicas y logísticas.

La alcaldesa subrayó que todos desean que la fiesta continúe en el malecón por su valor identitario, pero el espacio es cada vez más complejo. Según Milena Quiroga, será el Comité del Carnaval quien deba realizar el análisis de las alternativas posibles, determinando si es factible buscar una nueva opción o si se mantiene la tradición en la zona costera.

Finalmente, la presidenta municipal descartó que exista una decisión tomada, calificando el proceso actual como una etapa de evaluación necesaria. Se espera que los resultados del estudio realizado por el Comité del Carnaval se den a conocer antes de la organización de la próxima edición, priorizando siempre el bienestar de los habitantes que disfrutan el Carnaval de La Paz en el emblemático malecón.

