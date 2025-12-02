Cambio de clima en Los Cabos eleva riesgo de enfermedades respiratorias

El reciente cambio de clima en el municipio de Los Cabos, marcado por mañanas frías y tardes cálidas, ya genera preocupación entre autoridades sanitarias debido al incremento en el riesgo de enfermedades respiratorias, especialmente entre la población más vulnerable.

El director del Instituto de Salud Municipal, Juan Carlos Costich Pérez, informó que el comportamiento irregular del clima —con variaciones bruscas de temperatura en lapsos muy cortos— puede incrementar padecimientos respiratorios propios de la temporada invernal.

“Hay que cuidarse y abrigarse; ahorita el clima está prácticamente cambiando. En unos días ya se siente el frío, luego vuelve a hacer un poquito de calor. Esos cambios de temperatura hay que prevenirlos, hay que reforzarlos, hay que tomar vitamina C y, como siempre lo hemos dicho, ante cualquier signo o síntoma hay que acudir a la unidad de salud más cercana para que el médico pueda dar un diagnóstico y un tratamiento. No hay que auto medicarse”.

Costich destacó que el municipio cuenta con dos unidades de salud en operación —una en Cabo San Lucas y otra en San José del Cabo— que trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Salud. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía, particularmente a menores de cinco años, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónico-degenerativas, para aplicarse los biológicos contra influenza y COVID-19.

Por su parte, la Dirección Municipal de Protección Civil advirtió que la llegada formal del invierno traerá un descenso notable de temperaturas, así como vientos fríos y condiciones inestables que suelen incrementar los casos de enfermedades respiratorias. La dependencia señaló que, en caso de ser necesario, se contempla la apertura de albergues temporales para garantizar la protección de quienes pudieran verse afectados por el frío extremo.