Cambios diarios de circulación en Fonatur complican tránsito en San José del Cabo

El caos vial en la carretera Transpeninsular es el principal efecto de los trabajos del paso a desnivel en la glorieta de Fonatur . Los cambios diarios en los sentidos de circulación han provocado congestionamientos constantes en San José del Cabo.

De acuerdo con Roberto Flores Rivera , director de Desarrollo Urbano, las adecuaciones buscan desfogar el tránsito , aunque reconoce que el flujo supera los 62 mil autos al día , lo que complica la obra.

“Informándoles que cada día va a haber cambios de sentidos durante el proceso de la obra. Es importante que tomen todas las precauciones, el día de hoy justamente se nos ha presentado algunos ligeros congestionamientos, sobre todo los que vienen de San José del Cabo y van Cabo San Lucas por el mismo cambio de sentidos”, expresó Flores Rivera.

Las autoridades pidieron a los conductores manejar con velocidad moderada , respetar los señalamientos y atender al personal de apoyo. Recordaron que en la zona también hay trabajadores en la vialidad , lo que aumenta el riesgo de accidentes.

Como medida alterna, desde hace un mes se habilitó una vía de 800 metros detrás del supermercado Chedraui, con dos carriles. Sin embargo, esta ruta no ha sido suficiente. El tránsito proveniente del G20 y la caseta de CAPUFE también genera saturación en horas pico.

Las autoridades anticiparon que los ajustes de circulación continuarán durante toda la construcción. Por ello, reiteraron el llamado a planear con anticipación los traslados y tomar precauciones.

