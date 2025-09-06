Habrá drásticos cambios en el clima en México del 6 al 12 de septiembre del 2025: SMN

Calor, lluvias y el ingreso del frente frío a México se verán presentes en los pronósticos del tiempo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitiré la próxima semana para diversas regiones del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua emitió este sábado un pronóstico del tiempo crucial para la semana del 6 al 12 de septiembre de 2025, anticipando variaciones significativas en los patrones de lluvia, calor y el ingreso del primer frente frío a México.

En el pronóstico del clima del 6 al 12 de septiembre se esperan acumulados de lluvia por encima de lo normal en varios estados de México, mientras que otras zonas experimentarán condiciones más secas de lo habitual, acompañadas de intenso calor, que podría alcanzar los 45 grados Celsius (45°C) en el noroeste.

Estos cambios climáticos representan un panorama complejo para la población y la agricultura en México.

Para la semana del 6 al 12 de septiembre de 2025, el clima en México presentará un marcado contraste en las lluvias.

– Se prevén acumulados máximos de lluvia de entre 75 y 150 milímetros en zonas de Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí.

-Particularmente, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Tabasco podrían registrar acumulados aún mayores, de entre 150 y 250 milímetro.

Estas lluvias en México se encontrarán por encima de lo normal en las regiones mencionadas. Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra un contraste importante: se esperan condiciones de precipitación por debajo del promedio climatológico en zonas del noroeste, noreste, centro, centro, sur y sureste de México. Este patrón dual subraya la naturaleza drástica de los cambios climáticos previstos.

Temperaturas extremas: olas de calor en México durante septiembre

Además de las variaciones en las lluvias, el pronóstico del cima del SMN para la semana del 6 al 12 de septiembre de 2025 también advierte sobre temperaturas extremas. Se pronostican valores cercanos a los 40 grados Celsius (40°C) en estados como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur.

La situación será aún más crítica en el noroeste de Baja California y el noreste de Sonora, donde las temperaturas podrían rozar los 45 grados Celsius. Una pequeña región de Sinaloa también podría experimentar estos valores extremadamente altos.

Estas temperaturas máximas representan un desafío para la salud pública y requieren medidas de precaución.

Llegan primeros frentes fríos a México

Según la información proporcionada por la Conagua, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México.

Este sistema, al interactuar con un canal de baja presión en el noreste del país, provocará los siguientes efectos:

• Rachas de viento de cuarenta a sesenta kilómetros por hora.

• Chubascos y lluvias fuertes .

• Posibles descargas eléctricas y granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

• Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes específicamente en Nuevo León y Tamaulipas durante el día sábado

El Servicio Meteorológico Nacional exhorta a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y el reporte meteorológico, dada la relevancia de estos cambios en el clima en México.