Cambios en la Dirección de Turismo de La Paz: Jesús Andrés Acosta asumirá el cargo a partir de febrero

El H. XVIII Ayuntamiento de La Paz informó sobre cambios en la Dirección de Turismo Municipal, luego de que Natalia Ruffo Castaño anunciara su salida del cargo por motivos personales, función que desempeñó desde el inicio de la administración encabezada por la alcaldesa Milena Quiroga Romero.

A través de un comunicado oficial, se dio a conocer que Ruffo Castaño continuará colaborando desde fuera de la administración municipal, aportando su experiencia en turismo sustentable para fortalecer el desarrollo del sector en el municipio.

Derivado de esta decisión, a partir del próximo 1 de febrero, Jesús Andrés Acosta asumirá la titularidad de la Dirección de Turismo Municipal. El Ayuntamiento precisó que se llevará a cabo una transición coordinada con el objetivo de asegurar la continuidad de los trabajos y proyectos enfocados al desarrollo turístico de La Paz.

La alcaldesa Milena Quiroga Romero reconoció el desempeño y compromiso de Natalia Ruffo Castaño durante los años que estuvo al frente de la dependencia, destacando su contribución al posicionamiento de La Paz como un destino turístico ordenado y responsable con el medio ambiente.

Finalmente, la presidenta municipal deseó éxito a Jesús Andrés Acosta en su nueva encomienda y lo exhortó a trabajar por el bienestar de la ciudadanía y el fortalecimiento del sector turístico, en apego a los principios de la administración municipal.

