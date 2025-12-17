Anuncian cambios en el gabinete del Ayuntamiento de La Paz; entrarán en vigor en 2026

Durante la última sesión de Cabildo, celebrada este miércoles 17 de diciembre, el XVIII Ayuntamiento de La Paz aprobó una serie de cambios en el gabinete municipal, los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

En el marco de la Décima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, señaló que estos movimientos no representan únicamente una reestructuración administrativa, sino que forman parte de un compromiso ético y de una nueva etapa de gobierno, en la que se vuelve necesario ordenar equipos de trabajo y fortalecer áreas estratégicas de la administración municipal.

Como parte de los acuerdos aprobados por el Cabildo, se realizaron los siguientes nombramientos:

Jehú Vázquez Savín , como Secretario General del Ayuntamiento de La Paz .

Abimael Ibarra Abúndez , como titular del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) .

Mayra Cisneros Nevárez , como titular de la Dirección General de Inclusión y Diversidad .

Carlos Gabriel Núñez Geraldo , como titular de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales .

Kenia Selene Cervantes Villegas , como titular de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad .

Capitán de Corbeta Infante de Marina Paracaidista, Rut de la Fuente Velázquez, como titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Preventiva.

Durante su intervención, la presidenta municipal reconoció el trabajo de las y los funcionarios que formaron parte de esta etapa de gobierno, destacando que algunos de ellos continúan colaborando dentro de la administración municipal, mientras que otros concluyeron sus funciones por motivos personales.

Finalmente, Milena Quiroga subrayó que estos ajustes buscan fortalecer la operación institucional del Ayuntamiento de La Paz, con miras a consolidar una administración más eficiente y alineada a los objetivos del gobierno municipal.