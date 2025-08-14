¡Prepárate! Esto cambiará en las preparatorias de BCS este regreso a clases 2025

El regreso a clases 2025-2026 marcará un cambio en la educación media superior de Baja California Sur. A partir de septiembre, todas las preparatorias del estado se integrarán al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), un modelo único que busca que más jóvenes permanezcan en la escuela y tengan mayores oportunidades de estudio y empleo.

La secretaria de Educación Pública en Baja California Sur, Alicia Meza Osuna, explicó que el nuevo modelo elimina la dispersión de planes de estudio entre los diferentes subsistemas —como Conalep, CECyTE, CBTIS y Colegios de Bachilleres— para unificarlos en dos modalidades: Bachillerato General y Bachillerato Tecnológico.

“Todos los subsistemas que existen tendrán que tomar un currículum de este tipo, de tal manera que deje de haber muchos planes de estudio distintos para cada subsistema”, señaló Meza Osuna.

Nueva fecha de inicio de clases para las prepas

Uno de los cambios será que, por primera vez, el calendario de educación media superior se unificará con el de educación básica. Esto significa que todas las preparatorias iniciarán clases el 1 de septiembre, al igual que primarias y secundarias.

“Antes cada bachillerato comenzaba y terminaba en fechas diferentes; ahora todos entrarán igual que la educación básica”, subrayó la funcionaria.

¿Qué cambiará en las preparatorias de BCS?

El nuevo modelo contempla dos modalidades:

Bachillerato General : orientado a estudios universitarios, con un solo certificado.

Bachillerato Tecnológico : además del certificado de bachillerato, otorga un título técnico con valor laboral.

En esta última modalidad se prevén certificaciones en áreas como Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, Electromovilidad, Robótica, Semiconductores, Gestión turística y Comercio internacional.

Sin embargo, la secretaria no puntualizó si todas estas carreras estarán disponibles de inmediato en Baja California Sur.