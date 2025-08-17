¿Quién era Camilo Ochoa “El Alucín”, influencer asesinado y relacionado con “Los Chapitos”?

¡Otro influencer es asesinado en México! Camilo Ochoa Delgado, alías “El Alucín” o “Don Camilo”, fue víctima de homicidio este fin de semana en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca en Temixco, Morelos.

La muerte de El Alucín fue confirmada el 16 de agosto de 2025 por la Fiscalía de Morelos y con este hecho resurge la polémica sobre el posible pasado criminal del creador de contenido que había alcanzado notoriedad por sus confesiones sobre el crimen organizado y presuntamente haber sido líder de Los Chapitos, célula del Cártel de Sinaloa.

El cuerpo de Camilo Ochoa, de 42 años, fue descubierto por sus familiares alrededor de las 17:00 horas dentro del baño de un inmueble en la calle Laureles del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, colindante con la capital del estado. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no presentaba signos vitales y que tenía múltiples impactos de arma de fuego en el cuerpo.

Vecinos de la zona reportaron varias detonaciones de arma de fuego poco después de las cinco de la tarde. Las primeras versiones de la investigación sugieren que un hombre encapuchado, vestido con sudadera gris y pantalón de mezclilla, irrumpió en el domicilio y disparó contra Camilo Ochoa, para luego escapar en un vehículo Chevrolet blanco.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos ha iniciado los protocolos de intervención e investigación correspondientes, en coordinación con autoridades estatales y federales, y el área ha sido asegurada por peritos. En la escena se hallaron al menos ocho impactos de bala en una puerta de madera y manchas de sangre.

¿Quién era Camilo Ochoa “El Alucín”?

Camilo Ochoa Delgado había confesado públicamente su vínculo con el crimen organizado. Era presuntamente un exlíder de la organización criminal de La Chapiza o Los Chapitos y estaba boletinado con otros supuestos miembros del crimen organizado.

Durante una entrevista con el influencer Gusgri en el canal Doble G, “El Alucín” reveló haber sido sicario para el Cártel de Sinaloa en su juventud y haber desempeñado otras actividades delictivas.

Además, “El Alucín” pasó siete años en prisión y fue víctima de un secuestro orquestado por alguien cercano a él. En 2014, fue señalado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Mazatlán, con vínculos directos con “Los Chapitos” y conflictos con Dámaso López Núñez “El Licenciado”.

Su apellido también se asocia al emprendimiento sinaloense, siendo sobrino de Juan Francisco “Pancho” Ochoa, fundador de la cadena de restaurantes El Pollo Loco.

A pesar de su historial delictivo, Camilo Ochoa logró una considerable notoriedad en redes sociales. Su popularidad se disparó tras una entrevista con la periodista Adela Micha, donde habló abiertamente de su relación con actividades del crimen organizado.

Estas declaraciones lo hicieron viral, “El Alucín” acumulando miles de seguidores y consolidándolo como una figura polémica en el ámbito digital. Tras cumplir su condena en prisión, se “reinventó” como influencer, compartiendo relatos del mundo del narco, lo que generó fascinación y controversia entre sus seguidores, quienes hoy lamentan su muerte.