“Camina Cabo”: impulsan zonas peatonales en el centro de Cabo San Lucas

La Dirección de Desarrollo Urbano inició la primera fase del proyecto “Camina Cabo”, una iniciativa enfocada en mejorar la movilidad peatonal y revitalizar zonas estratégicas del centro de Cabo San Lucas.

De acuerdo con Roberto Flores Rivera, director general de Desarrollo Urbano, la intervención abarca tres áreas principales: Lázaro Cárdenas, un sector junto a la Plaza Amelia Wilkes y el boulevard Marina. El objetivo es crear espacios peatonales que permitan a ciudadanos y turistas recorrer las calles de manera segura y agradable.

“Dentro de la primera fase, ‘Camina Cabo’ se enfocará en estas tres zonas. El proyecto conlleva zonas peatonales, donde se busca que las personas salgan a caminar y que los negocios locales puedan reactivar sus ventas.”, explicó Flores Rivera.

El proyecto también pretende impulsar la actividad económica local, al favorecer la circulación de personas frente a comercios y restaurantes, combinando el desarrollo urbano con el fomento del turismo y la mejora de la calidad de vida en la ciudad.

Actualmente, se cuenta con el anteproyecto, que será presentado próximamente antes del inicio de la remodelación del centro de Cabo San Lucas, prevista para los próximos meses. Con esto, Cabo San Lucas avanza hacia un modelo urbano más caminable, seguro e incluyente para todos.

