Camino al Carrizal: nueva sede de las Fiestas Tradicionales San José del Cabo

La zona del Camino al Carrizal, donde hace unos meses se colocó la primera piedra del CRIT Los Cabos, se convertirá en el epicentro de la tradición, la cultura y la diversión con las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2026, que se celebrarán del 18 al 21 de marzo, con posibilidad de extenderse hasta el 22 según la programación del teatro del pueblo.

Carlos Castro, director municipal de Desarrollo Social, señaló que el predio, también conocido como Camino Real del Tildillo, fue elegido por su relevancia histórica, su amplitud y por ser un espacio ideal para concentrar todas las actividades de la comunidad.

“Vale la pena mencionar que la sede de las fiestas tradicionales será en el predio del Camino Real del Tildillo, donde se puso la primera piedra del CRIT. Las fiestas se desarrollan del 18 al 21 de marzo, quizá hasta el 22, dependiendo del teatro del pueblo”, explicó Castro.

Durante los días de celebración, los visitantes podrán disfrutar de torneos deportivos, gastronomía local e internacional, y espectáculos culturales, consolidando al Camino al Carrizal como un punto de encuentro para locales y turistas. Entre las actividades más destacadas está el Sashimi Fest, que busca atraer atención internacional y romper un récord Guinness, sumando un atractivo único a las festividades.

El cambio de sede responde a la necesidad de ofrecer mayor seguridad a los asistentes y concentrar en un solo lugar las actividades más relevantes de las fiestas, facilitando el acceso y mejorando la experiencia de quienes participan en este evento cultural y turístico de San José del Cabo.

