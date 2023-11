Caminos rurales quedaron destrozados por la Baja 1000

El paso de los vehículos de Off Road por los caminos rurales de Baja California Sur durante la Baja 1000 provocó que estos quedaran destrozados. Guillermo Trasviña Meza, presidente de la asociación civil Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía, señaló que esto lo detectaron en un recorrido que hicieron la tarde del jueves.

Trasviña Meza mencionó que esto afecta a los rancheros, quienes no tienen vehículos capaces de transitar en esas condiciones. Destacó que esto no ocurre solo con la Baja 1000, sino con todas las carreras de Off Road que se desarrollan en el estado.

Sobre el fondo para la restricción de caminos anunciado por la Secretaría de Turismo y Economía de Baja California Sur, el ganadero señaló que se espera que sí se cumpla con lo prometido y que la rehabilitación se haga a la brevedad. En caso de que esto no se haga, buscarán la manera de bloquear los eventos futuros.

GC