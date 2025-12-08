Camioneta bomba en Coahuayana fue trasladada desde Colima, confirma Fiscalía

La Fiscalía de Michoacán informó que la camioneta que explotó frente a la Policía Comunitaria en Coahuayana fue trasladada desde Colima y aclaró que no hubo civiles fallecidos.

La Fiscalía General del Estado estableció que la camioneta Dakota utilizada como coche bomba en Coahuayana ingresó desde Colima la mañana del sábado. La dependencia obtuvo esta información mediante el análisis de cámaras de vigilancia y la revisión de la ruta que siguió el vehículo antes del ataque.

De acuerdo con la investigación, la unidad llegó a Michoacán alrededor de las 08:30 horas y se dirigió directamente a la base de la Policía Comunitaria, donde ocurrió la explosión. Las autoridades precisaron que no hubo civiles muertos, como se mencionó en versiones iniciales difundidas en redes sociales.

Las víctimas fatales confirmadas son tres integrantes de la Policía Comunitaria y el conductor del vehículo que transportaba los explosivos. También se registraron dos civiles lesionados, cuyas heridas no representan un riesgo para su vida. El estallido dañó viviendas y automóviles cercanos, pero no dejó más personas afectadas.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Fiscalía General de la República, que ya abrió la carpeta correspondiente por el uso de explosivos. En el caso participan también la Guardia Nacional, autoridades de Colima y corporaciones estatales de Michoacán para determinar el origen del artefacto, la ruta completa y la posible participación de grupos criminales.