Camión arrolla procesión en festival en la India, al menos hay ocho muertos

Una tragedia sacudió la aldea de Mosale Hosahalli, en el distrito de Hassan, India, cuando un camión fuera de control embistió a los participantes de la procesión del festival de Ganesh Chaturthi. El suceso ocurrió en horas de la noche, mientras los fieles realizaban el traslado de la figura del dios Ganesha para el ritual de inmersión.

Según reportes de la policía estatal y medios locales, al menos ocho personas murieron y 22 resultaron heridas, varias de ellas en estado crítico. Los testigos relataron que el camión perdió el control en una curva antes de impactar a la multitud, provocando pánico y caos en el lugar.

El conductor del vehículo fue detenido de inmediato por las autoridades, quienes indicaron que se abrirá una investigación para esclarecer si el accidente fue resultado de una falla mecánica o de conducción temeraria.

El gobierno regional anunció compensaciones económicas para las familias de las víctimas, así como medidas de seguridad reforzadas para el resto de las festividades, en un esfuerzo por evitar nuevos incidentes durante el festival de Ganesh Chaturthi.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a hospitales locales, mientras que los heridos recibieron atención inmediata. La comunidad local expresó su consternación por la tragedia, destacando que la celebración del dios Ganesha se vio marcada por el dolor y la pérdida.

Representantes de las autoridades explicaron que el camión estaba circulando a alta velocidad, y que la zona de la procesión no contaba con barreras que pudieran prevenir accidentes de este tipo.

Los residentes de Mosale Hosahalli recordaron que cada año cientos de personas participan en la procesión, por lo que pidieron reforzar la seguridad y señalización en rutas críticas para futuros eventos.