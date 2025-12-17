Camión de carga vuelca en la carretera San Pedro–Todos Santos por cansancio del conductor

La mañana del 17 de diciembre de 2025, un camión de carga volcó en el kilómetro 13 de la carretera San Pedro–Todos Santos tras el conductor quedarse dormido al volante, confirmó la Dirección General de Seguridad Pública, Policía y Tránsito Municipal.

El accidente ocurrió a las 05:51 horas y fue reportado por automovilistas que transitaban por esta vialidad, en la zona de la Delegación Valle del Carrizal. Al lugar arribaron los agentes alrededor de las 06:20 horas, donde encontraron la unidad volcada y solicitaron apoyo para retirar la unidad.

El conductor y su acompañante resultaron ilesos, y ambos manifestaron que la causa del accidente fue el cansancio acumulado, lo que provocó que el chofer perdiera el control al quedarse dormido. “Me venció el sueño, no pude reaccionar”, declaró el operador ante las autoridades.

Se trata de un camión de carga color blanco, marca Freightliner M2 Plus modelo 2025, con placas de la Ciudad de México, propiedad de una empresa comercial; no se especificó la mercancía que transportaba.

Tras las maniobras de retiro, la circulación en el tramo fue restablecida con normalidad. Las autoridades aprovecharon para exhortar a los conductores a extremar precauciones, especialmente en condiciones de fatiga, ya que este tipo de incidentes puede poner en riesgo la seguridad vial.

