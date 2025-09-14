Camión repartidor fue devorado por socavón en la CDMX

Un socavón de casi siete metros de profundidad se abrió este sábado en la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, lo que provocó que un Camión repartidor de refrescos quedara completamente atrapado tras el colapso del pavimento. El incidente generó la movilización de personal de Protección Civil y causó alarma entre vecinos de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el primer diagnóstico de las autoridades, el hundimiento se originó por la ruptura de la tubería de drenaje, que erosionó el subsuelo hasta formar la oquedad. El vehículo, que circulaba sobre avenida 5, en el cruce con calle 3, fue absorbido en cuestión de segundos.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavéz, informó que ya se realizaron acciones para acordonar la zona y coordinar los estudios técnicos junto con la Secretaría de Gestión Integral del Agua. También se solicitó una grúa tipo pluma para rescatar el Camión repartidor.

Testigos indicaron que primero se hundió la parte trasera de la unidad, pero minutos después el suelo cedió por completo, provocando que el camión quedara en posición vertical dentro del socavón.

Las autoridades de la CDMX aseguraron que el área permanecerá cerrada al tránsito hasta que se concluya la evaluación de riesgos. Personal de obras públicas trabaja para determinar la magnitud del daño y planificar la reparación de la red de drenaje.

Vecinos de la zona manifestaron preocupación, ya que este tipo de hundimiento podría repetirse debido a la antigüedad de las instalaciones subterráneas. La alcaldía señaló que se reforzarán las inspecciones en la colonia para evitar otro colapso similar.

Según el último corte del gobierno de la Ciudad de México, se han registrado 164 socavones en distintas zonas de la capital, de los cuales 43 corresponden a la red de drenaje y vialidades primarias, mientras que 121 afectan la red secundaria.