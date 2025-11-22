Camionazo deja al menos 10 muertos y 20 lesionados en carretera Morelia – Pátzcuaro

Al menos 10 personas perdieron la vida y otras 20 han sido reportadas como heridas este sábado debido a un accidente de autobús turístico registrado a la altura de a la altura de Tiripetío, Michoacán.

El accidente carretero ocurrió minutos antes del amanecer de este sábado en la carretera Morelia – Pátzcuaro, informó la policía de Morelia en un comunicado.

Mediante sus redes sociales, la Policía de Morelia informó a las 05:45 am “que hay alrededor de 10 personas sin vida y cerca de 20 personas lesionadas”, asimismo, añadieron que los cuerpos de auxilio ya “realizan labores de extracción atención médica en el lugar”.

Debido al fatal accidente, la carretera Morelia – Pátzcuaro, permanece cerrada a la altura de Tiripetío, Michoacán, mientras trabajan cuerpos de rescate.

Hasta el momento, las autoridades no han especificado la causa del accidente, solamente se sabe que el autobús era proveniente de Uruapan y tenía como destino a Tlalpujahua, volcó y quedó recostado afuera de la cinta asfáltica

En México se suelen registrar accidentes en las carreteras, ya sea por exceso de velocidad o falta de mantenimiento en los vehículos, principalmente autobuses o camiones de carga.En septiembre, un camión cargado con casi 50.000 litros de gas estalló en un cruce de Ciudad de México, lo que provocó 32 muertes.