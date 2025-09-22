Tragedia en Guerrero: choque de autobús deja 5 muertos y alrededor de 20 lesionados en Coyuca

Un fuerte “camionazo” múltiple sacudió la Costa Grande del estado guerrerense, luego de que un autobús de pasajeros de la línea AMS de Estrella Blanca colisionó contra un automóvil y una camioneta. El punto del siniestro fue la localidad de El Cayaco, sobre el kilómetro 52 de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

Según los reportes oficiales emitidos por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, el saldo del accidente asciende a cinco muertos, con cerca de 20 lesionados.

Recuento del suceso, reportes preliminares y estado de los heridos

El accidente se registró cerca de las 19:00 horas en la localidad de El Cayaco, en el municipio de Coyuca de Benítez, región Costa Grande de Guerrero.

Hasta el momento se han confirmado cinco personas fallecidas. Los lesionados suman alrededor de veinte entre los cuales algunos resultaron con heridas de gravedad.

Dentro de los heridos se encuentran lamentablemente menores de edad, los cuales fueron trasladados a distintos hospitales.

El conductor del autobús, identificado como José Alfredo fue trasladado al Hospital General Regional Vicente Guerrero del IMSS en Acapulco, otros heridos fueron trasladados al Hospital General de Atoyac.

Elementos de protección civil, Cruz Roja, policías estatales, Guardia Nacional, tránsito estatal y municipal, así como personal de la Fiscalía local, respondieron al llamado de emergencia para socorrer a los lesionados y realizar las labores de auxilio.

Según reportes preliminares, el autobús de la línea AMS de Estrella Blanca habría invadido el carril contrario impactando de frente con un automóvil Fiat One blanco y una camioneta tipo Voyager gris que transportaba trabajadores.

Sin embargo, las autoridades siguen investigando la causa precisa del accidente, reafirmando su compromiso con la comunidad, los lesionados y las familias de los fallecidos.

Este siniestro vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan usuarios de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, una vía con alta circulación de autobuses de pasajeros y transporte particular, especialmente en tramos con poca visibilidad, curvas pronunciadas o iluminación deficiente.