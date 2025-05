Ruta de La Paz y Tiburón Urbano obstruyen acceso a vivienda

Una vecina de la colonia Camino Real, en La Paz, denunció que camiones del sistema de transporte público Tiburón Urbano y de la Ruta de La Paz se estacionan frente a su cochera, dificultando su entrada y salida del domicilio. El problema ocurre sobre la calle Hacienda, frente a una preparatoria.

La ciudadana explicó que esta situación ha persistido desde que la ruta fue incorporada al programa Tiburón Urbano. Asegura que los operadores deberían utilizar un espacio destinado al descanso y ascenso de pasajeros ubicado en la calle Ocre, la vialidad anterior a la calle Hacienda, pero prefieren detenerse frente a su domicilio.

“Es lo que a nosotros no nos gusta, porque se quedan hasta 20 minutos aquí parados o media hora. Y si uno les dice que si por favor pueden avanzar para podernos meter, ellos se molestan. Ellos tienen que estacionarse en la calle Ocre, ahí está marcado donde ellos tienen que estacionarse para su descanso para recoger gente, pero no, ellos no quieren, ellos se vienen para la otra calle”, relató la afectada.