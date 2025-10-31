Servicios Públicos gestiona camiones recolectores mediante Fideicomiso de Saneamiento Ambiental

La Dirección de Servicios Públicos de Los Cabos informó que se está gestionando la compra de 30 camiones recolectores a través del Fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la recolección de residuos en el municipio.

El director de la dependencia, Manuel Montaño Castro, detalló que el paquete incluye 20 camiones para basura doméstica y 10 unidades de plataforma de caja seca, destinadas a la recolección de ramas, cacharros y residuos voluminosos.

“Tenemos la reunión con el Comité Técnico del Fideicomiso, donde el alcalde ha gestionado este paquete importante de adquisición de unidades para Servicios Públicos. Al inicio de la administración recibimos 15 camiones prácticamente nuevos; se entregaron 12 y recientemente llegaron los tres restantes que completan el lote”, señaló Montaño Castro.

LEE MÁS: FOIS Los Cabos aplicará recursos propios en obras de bacheo y reencarpetado

Garantizan recolección de basura en Los Cabos

Con la incorporación de estas nuevas unidades, la Dirección de Servicios Públicos podrá garantizar la recolección de basura al menos tres veces por semana, mejorando la limpieza urbana y atendiendo la demanda de los ciudadanos.

Esta acción forma parte de la estrategia del municipio para optimizar la gestión de residuos, fortalecer la infraestructura de servicios públicos y mantener la ciudad limpia y ordenada.