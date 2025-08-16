¡Se equivocó de zaguán! Conductora se mete a Oxxo con todo y carro en La Paz

La tranquilidad de la mañana se vio interrumpida en la capital del estado de Baja California Sur, cuando una mujer que conducía una camioneta Honda CR-V perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra la entrada de una tienda Oxxo, en el cruce de avenida Márquez de León y calle Javier Mina.

El accidente provocó momentos de pánico entre clientes y trabajadores que se encontraban en el Oxxo de La Paz, quienes observaron cómo el vehículo Honda CR-V irrumpía de manera abrupta en el interior. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de La Paz, quienes procedieron a acordonar la zona y levantar el parte informativo correspondiente. Las autoridades descartaron que la conductora se encontrara bajo los efectos del alcohol; todo apunta a que el incidente se originó por una pérdida de control del automóvil.

El hecho causó expectación entre los vecinos y transeúntes de la zona, quienes se acercaron tras escuchar el estruendo de los cristales al romperse.