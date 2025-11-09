Camioneta del Gobierno Federal arrolla y mata a propietario de marisquería en Culiacán

Un trágico accidente vial en la colonia Benito Juárez terminó con la vida de José Luis, de entre 55 y 60 años, conocido como “El Chapo”, propietario de una carreta de mariscos que llevaba el mismo nombre.

Accidente ocurrido en bulevar Leyva Solano

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta oficial del Gobierno Federal circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre el bulevar Leyva Solano, en dirección de norte a sur. Al llegar a la altura de la carreta, el vehículo embistió al comerciante mientras laboraba, provocando su muerte inmediata.

Tras el impacto, la camioneta continuó su marcha y quedó varios metros adelante con el frente completamente destruido. Testigos del hecho detuvieron al conductor y alertaron a las autoridades, además de señalar que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Respuesta de autoridades

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el fallecimiento del comerciante. La Policía Federal detuvo al conductor, cuya identidad aún no ha sido confirmada, y se inició una investigación sobre los hechos.