Camionetas tipo Van, nueva modalidad de transporte en La Paz

Durante los primeros días de octubre, en la capital del estado, han circulado fotografías en redes sociales mostrando camionetas particulares tipo van las cuales ofrecen las mismas rutas del transporte urbano o incluso pasan por otras zonas en las que los peseros no suelen transitar.

Sobre esto, los ciudadanos mantienen opiniones divididas. Por ejemplo, algunos aseguran ser una buena iniciativa, pero señalan que, por lo menos, cuente con servicios más eficientes que los que actualmente tiene el transporte público; por ejemplo, refrigeración y puntualidad:

Otro testimonio:

Por su parte, otro sector de la población resultó un poco insegura sobre las condiciones de estas camionetas particulares. Tal es el caso de una habitante, quien declaró no sentirse segura en caso de verse en la necesidad de requerir el servicio:

“A mí no me gusta andar ni siquiera ni en los carros de servicios de plataformas… Ahorita me decía mi hijo, “pues si quiere le pido un carro…”, y no, le digo… No me gustaría a mí subirme en cualquiera de las camionetas, esas que dicen que están saliendo. Yo no me había dado cuenta hasta ahorita. Yo no sabía, hasta ahorita”, señaló una ciudadana.