Ayuntamiento de La Paz impulsa hábitos sostenibles con su campaña “Desplastifícate”

En un intento de reforzar su compromiso con la protección del medio ambiente, el Ayuntamiento de La Paz lanzó una campaña que busca disminuir el uso de plásticos desechables.

“Desplastifícate” fomenta una cultura ecológica entre las y los servidores públicos, buscando reducir la presencia de plásticos en sus oficinas.

Desplastifícate incita a la participación de toda la comunidad paceña

La Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Paz, en coordinación con los departamentos de Cultura Ambiental, Residuos Sólidos y Cambio Climático, llevó a cabo la actividad “Uso de taza y termos en las oficinas”.

Como parte de la campaña “Desplastifícate”, cuyo objetivo es reducir el consumo de plásticos de un solo uso dentro de las dependencias municipales.

Durante la jornada se realizaron dinámicas, charlas y acciones informativas para sensibilizar al personal sobre los efectos de la contaminación plástica y las alternativas sostenibles que pueden incorporarse en la vida cotidiana, como el uso de recipientes reutilizables y materiales biodegradables.

La titular de la Dirección de Medio Ambiente, Lizette Rizo, subrayó que la lucha contra la contaminación plástica comienza con pequeños cambios en los hábitos.

Destacando de igual forma la importancia de la participación de toda la comunidad paceña en este tipo de iniciativas.

Con estas acciones, la administración municipal busca fortalecer la educación ambiental y consolidar una cultura de sostenibilidad entre las y los paceños.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las políticas locales enfocadas en la preservación del entorno natural.