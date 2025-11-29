Regidor Andrés Liceaga refuerza campaña de reciclaje y pide fortalecer la cultura ambiental

El regidor Andrés Liceaga se sumó este viernes 28 de noviembre a la jornada mensual de reciclaje organizada por la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente en San José del Cabo. Durante la actividad, destacó la importancia de fortalecer la cultura ambiental para avanzar hacia un municipio sostenible.

El III regidor del XV Ayuntamiento subrayó que estas campañas de acopio son esenciales para promover la cultura ambiental, ya que fomentan la participación ciudadana y el manejo adecuado de residuos.

“Es importante acudir a estos llamados que hace el Ayuntamiento para separar y traer nuestros residuos. Con ello evitamos impactos al medio ambiente y reducimos la posibilidad de que terminen en cauces de arroyos. Debemos armonizar con nuestro entorno y municipio”, expresó Liceaga.

Por su parte, la directora municipal de Educación, Divulgación y Formación Ambiental, Cristina Núñez, recordó que las campañas se realizan el último viernes de cada mes en San José del Cabo y el último martes en Cabo San Lucas. No obstante, aclaró que debido al periodo vacacional de diciembre, la siguiente jornada se llevará a cabo hasta enero.

Detalló que se reciben diversos materiales como medicamento caducado, cartón, aluminio, plástico, tapitas, baterías alcalinas, electrodomésticos, colillas de cigarro, papel, vidrio, electrónicos y aceite de cocina.

Finalmente, la funcionaria invitó a la población a participar de forma activa para construir un municipio más consciente y fortalecer la cultura ambiental, impulsando acciones que favorezcan el bienestar colectivo.