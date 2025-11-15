Campaña de vacunación de la SSA aprovecha “El Buen Fin” en BCS. Conoce dónde hay módulos

En un movimiento poco convencional pero estratégico, la Secretaría de Salud ha decidido aprovechar la alta afluencia de personas durante el evento comercial El Buen Fin para instalar módulos de vacunas en tiendas departamentales y de autoservicio de Baja California Sur.

Se aplicarán vacunas contra la influenza, COVID, neumococo, tetanos, sarampión, rubeola y paperas.

El objetivo es claro, elevar la cobertura de vacunación en grupos prioritarios justo cuando millones de consumidores acuden a los descuentos y promociones, un escenario que el sector salud considera ideal para incluir un acceso más directo a medidas de prevención.

La iniciativa surge ante el reconocimiento de que, a pesar de los esfuerzos previos, aún persisten brechas en los esquemas de vacunación de distintos grupos de la población. Esto incluye niños, adolescentes y adultos con riesgo de desarrollar formas graves de enfermedades prevenibles. Al colocar estos módulos durante El Buen Fin, la Secretaría busca combinar salud y consumo, en una lógica de “salud como regalo accesible” durante la temporada de compras.

Dónde encontrar los módulos de vacunación:

14 de noviembre, Ciudad Constitución en Bodega Aurrerá y Tienda Coppel, de 2 a 6 pm.

15 al 17 de noviembre, Vizcaíno en Ley Express, de 10 am a 4 pm

15 y 16 de noviembre, Ciudad Constitución en Bodega Aurrerá y Tienda Coppel, de 9 am a 4 pm.

15 y 16 de noviembre, Santa Rosalía, Ley, de 10 am a 4 pm

15 de noviembre, Cabo San Lucas, Bodega Aurrerá Lagunitas, de 10 am a 3 pm

15 al 17 de noviembre, La Paz, City Club Forjadores, de 9 am a 6 pm

15 al 17 de noviembre, La Paz, Plaza Paseo, de 11 am a 4 pm

15 de noviembre, La Paz, mercado Madero, 9 am a 4 pm

15 y 16 de noviembre, La Paz, Plaza Galerías, de 12 pm a 5 pm

Lee más: Secretaría de Salud impulsa la vacunación durante el embarazo para proteger a madres y recién nacidos

Este tipo de acción representa un salto en la estrategia de salud pública al integrar esquemas de vacunación con la dinámica comercial del país. Tradicionalmente, los módulos móviles de vacunación se instalaban en unidades médicas o en eventos específicos de salud; al migrar al espacio del comercio masivo se pretende alcanzar un público más amplio y diverso.