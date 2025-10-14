Arranca en BCS la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026 contra Influenza y Covid-19

Con el propósito de aplicar más de 200 mil biológicos gratuitos y seguros contra la Influenza, el sector salud de Baja California Sur puso en marcha la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026, que se llevará a cabo en las unidades médicas de primer y segundo nivel de los cinco municipios de la entidad.

La estrategia, que forma parte del programa nacional de prevención, busca reforzar las defensas naturales de las personas con mayor vulnerabilidad ante las enfermedades respiratorias que aumentan en esta temporada.

La secretaria estatal de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro, convocó especialmente a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos a acudir a las unidades médicas para recibir la vacuna.

“Esta jornada es una acción preventiva que salva vidas. Invitamos a la población a protegerse antes de que lleguen las bajas temperaturas”, expresó Guluarte Castro.

De acuerdo con los lineamientos federales, la vacuna contra la Influenza está indicada para niñas y niños mayores de seis meses y menores de cinco años, así como para personas de cinco a 59 años con comorbilidades, como enfermedades cardiacas o pulmonares, cáncer, diabetes descontrolada, obesidad mórbida, EPOC, asma, insuficiencia renal e inmunosupresión.

El biológico es tetravalente, es decir, protege contra cuatro tipos del virus de la Influenza, y ya se encuentra disponible en centros de salud, clínicas y hospitales públicos. Tras la aplicación, se requiere un periodo de dos semanas para desarrollar la inmunidad esperada.

Asimismo, la campaña incluye la vacunación contra Covid-19, con biológicos de Pfizer y Moderna, dirigidos a personas mayores de 60 años, gestantes y población con comorbilidades.

El sector salud recordó que las dosis son gratuitas, seguras y disponibles en toda la red pública estatal, e hizo un llamado a la ciudadanía a participar en esta jornada de protección colectiva.