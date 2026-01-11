Campaña visual en La Paz ofrecerá exámenes con descuento para detección temprana

Salud al alcance de la comunidad

El DIF Municipal de La Paz, en colaboración con Servicios Ópticos La Vista, anunció una campaña visual dirigida a personas de todas las edades. La iniciativa busca promover el cuidado de la salud ocular y, al mismo tiempo, apoyar la economía de las familias paceñas.

Fechas y sedes

La jornada se realizará el miércoles 14 de enero de 2026 en dos puntos de la ciudad:

Oficinas centrales del DIF Municipal La Paz (Nayarit esquina Ramírez), de 10:00 a 14:00 horas

(Nayarit esquina Ramírez), de 10:00 a 14:00 horas Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de El Centenario, a partir de las 15:30 horas

Servicios disponibles

Durante la campaña se ofrecerán exámenes de la vista por computadora con un 50% de descuento. La medida busca facilitar la detección temprana de padecimientos visuales en niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

En una ciudad donde los costos médicos suelen ser un reto para muchas familias, este tipo de campañas representan una oportunidad práctica para atender problemas que, de no detectarse a tiempo, pueden complicarse.

Lee más: Forbes recomienda La Paz como destino turístico imperdible en 2026

La campaña visual en La Paz se perfila como una alternativa útil para quienes buscan cuidar su vista sin gastar demasiado. Con dos sedes y horarios accesibles, la iniciativa abre la puerta a que más personas se acerquen a un servicio preventivo que puede marcar la diferencia en su calidad de vida.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO