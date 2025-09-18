Los Cabos anuncia Campañas de Acopio: conoce las fechas, sedes y qué materiales reciclar

Con el objetivo de promover la correcta disposición de residuos y contribuir al cuidado del entorno, se llevarán a cabo en Los Cabos las Campañas de Acopio 2025.

La iniciativa es organizada por la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, a través de la Dirección Municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental, invitando a la ciudadanía a participar de manera activa en estas jornadas.

El programa se llevará a cabo en dos sedes en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde: el viernes 26 de septiembre frente al Estadio de San José del Cabo, en la colonia Centro, y el martes 30 de septiembre en la Plaza León Cota Collins.

Cabe destacar que la recolección será exclusivamente para la ciudadanía y no se recibirán materiales de empresas.

Residuos que se estarán recibiendo:

Durante las campañas podrás llevar los siguientes materiales para su disposición adecuada:

Medicamentos caducos

Cartón

Aluminio

PET

Tetrapack

Tapitas

Pilas

Electrodomésticos

Colillas de cigarro

Papel

Vidrio

Electrónicos

Aceite de cocina usado

Con la participación ciudadana, estas jornadas fortalecen la cultura ambiental y aportan a la construcción de un Los Cabos más limpio y responsable con su entorno.

