Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 18 de Septiembre, 2025
HomeLos CabosLos Cabos anuncia Campañas de Acopio: conoce las fechas, sedes y qué materiales reciclar
Los Cabos

Los Cabos anuncia Campañas de Acopio: conoce las fechas, sedes y qué materiales reciclar

Participa en las Campañas de Acopio en Los Cabos y recicla medicamentos, pilas, vidrio y más para un municipio más limpio y sustentable.
Stephany Ruiz Arce
18 septiembre, 2025
0
22
Residuos

Foto: Creada con IA

Con el objetivo de promover la correcta disposición de residuos y contribuir al cuidado del entorno, se llevarán a cabo en Los Cabos las Campañas de Acopio 2025.

La iniciativa es organizada por la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, a través de la Dirección Municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental, invitando a la ciudadanía a participar de manera activa en estas jornadas.

El programa se llevará a cabo en dos sedes en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde: el viernes 26 de septiembre frente al Estadio de San José del Cabo, en la colonia Centro, y el martes 30 de septiembre en la Plaza León Cota Collins.

Cabe destacar que la recolección será exclusivamente para la ciudadanía y no se recibirán materiales de empresas.

LEE MÁS: Denisse Maerker revelará en documental la historia no contada del PRI

Residuos que se estarán recibiendo:

Durante las campañas podrás llevar los siguientes materiales para su disposición adecuada:

  • Medicamentos caducos
  • Cartón
  • Aluminio
  • PET
  • Tetrapack
  • Tapitas
  • Pilas
  • Electrodomésticos
  • Colillas de cigarro
  • Papel
  • Vidrio
  • Electrónicos
  • Aceite de cocina usado

Con la participación ciudadana, estas jornadas fortalecen la cultura ambiental y aportan a la construcción de un Los Cabos más limpio y responsable con su entorno.

👉 Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasMedio ambiente
Articulo anterior

Inversión millonaria en La Paz: solucionarán problema histórico de agua en el ...

Siguiente articulo

Roban y funden joya faraónica de más de 3 mil años en ...