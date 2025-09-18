Los Cabos anuncia Campañas de Acopio: conoce las fechas, sedes y qué materiales reciclar
Con el objetivo de promover la correcta disposición de residuos y contribuir al cuidado del entorno, se llevarán a cabo en Los Cabos las Campañas de Acopio 2025.
La iniciativa es organizada por la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, a través de la Dirección Municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental, invitando a la ciudadanía a participar de manera activa en estas jornadas.
El programa se llevará a cabo en dos sedes en un horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde: el viernes 26 de septiembre frente al Estadio de San José del Cabo, en la colonia Centro, y el martes 30 de septiembre en la Plaza León Cota Collins.
Cabe destacar que la recolección será exclusivamente para la ciudadanía y no se recibirán materiales de empresas.
LEE MÁS: Denisse Maerker revelará en documental la historia no contada del PRI
Residuos que se estarán recibiendo:
Durante las campañas podrás llevar los siguientes materiales para su disposición adecuada:
- Medicamentos caducos
- Cartón
- Aluminio
- PET
- Tetrapack
- Tapitas
- Pilas
- Electrodomésticos
- Colillas de cigarro
- Papel
- Vidrio
- Electrónicos
- Aceite de cocina usado
Con la participación ciudadana, estas jornadas fortalecen la cultura ambiental y aportan a la construcción de un Los Cabos más limpio y responsable con su entorno.
Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.