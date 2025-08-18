Ayuntamiento de Los Cabos reconoce a campeón nacional infantil de atletismo

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Delegación de Cabo San Lucas, otorgó un reconocimiento al joven atleta Mario Axel Trejo Cuevas, tras conquistar el primer lugar en la categoría 12 años juvenil del Campeonato Nacional de Ruta Infantil, celebrado en Querétaro y convocado por la Federación Mexicana de Atletismo.

La delegada municipal, Karina de la O Uribe, encabezó la ceremonia y destacó que este triunfo “es un orgullo para Los Cabos” y un ejemplo de disciplina para la niñez y juventud del municipio.

“Nuestro compromiso es seguir respaldando a nuestras y nuestros atletas, impulsando programas y apoyos que les permitan alcanzar sus sueños”, afirmó De la O.

TE PUEDE INTERESAR: Rehabilitarán 13 parques en Cabo San Lucas como parte de plan municipal

El circuito del campeonato comprendió 26.1 kilómetros con ascensos, descensos y curvas técnicas. Pese a un percance mecánico que lo rezagó brevemente, Mario Axel logró reincorporarse al pelotón y superar a sus rivales para convertirse en Campeón Nacional de Ruta Infantil 2025.

El joven atleta fue felicitado también por su familia, entrenadores y comunidad deportiva, cuyo respaldo ha sido clave en su formación. Con esta victoria, se consolida como un referente del atletismo infantil en Baja California Sur, demostrando que existe en Los Cabos una nueva generación de atletas con potencial para destacar a nivel nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.