Anuncian arranque de construcción de campo de béisbol en el municipio de San Bruno en Mulegé

Con una inversión de poco más de siete millones de pesos, la comunidad de San Bruno, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, se prepara para el arranque de la construcción de un nuevo campo de béisbol con gradas, baños y cerco perimetral, una obra que promete revitalizar el deporte local y convertirse en un centro de convivencia para varias generaciones.

La iniciativa fue anunciada por la presidenta municipal, Edith Aguilar Villavicencio, quien puntualizó “Hoy damos inicio a una obra que dignificará el deporte y devolverá el entusiasmo a una comunidad con gran tradición beisbolera. Queremos que San Bruno tenga instalaciones seguras, cómodas y funcionales, porque el deporte también es desarrollo y bienestar social”, expresó.

El proyecto se habilitará para que la práctica del béisbol trascienda lo local y convide a eventos regionales. Durante años, San Bruno y otras poblaciones del norte del municipio han carecido de instalaciones adecuadas para niños y jóvenes, lo que reducía las oportunidades de desarrollo físico y de esparcimiento ante la falta de espacios seguros.

La ejecución aún enfrenta retos en el cronograma de obra incluye logística para movilizar materiales hacia San Bruno, coordinación con los comités comunitarios y asegurar que los recursos estén disponibles en tiempo y forma sin demoras por trámites burocráticos.

Además, la operatividad futura del campo dependerá del mantenimiento y de la participación activa de la comunidad local. En ese sentido, las autoridades municipales ya han convocado a vecinos, clubes deportivos y escuelas para conformar los comités de gestión del nuevo campo, lo que apunta a un modelo participativo y de corresponsabilidad en su uso y cuidado.