Canaco alerta a tiendas y minisúper sobre suspensión por venta de pirotecnia

La Secretaría General del Ayuntamiento de Los Cabos informó que inició operativos en Cabo San Lucas y San José del Cabo para detectar comercios que vendan pirotecnia de manera ilegal, luego de que se decretara la prohibición de comercializar estos productos.

En este contexto, Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente del pequeño comercio afiliado a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Los Cabos), señaló que ya se hizo la recomendación al sector abarrotero de abstenerse de vender pirotecnia, ya que la instrucción es clara: los establecimientos que incumplan podrían ser suspendidos por la autoridad municipal.

“Nosotros acatamos las instrucciones del Ayuntamiento de Los Cabos al inicio de esta temporada decembrina. Protección Civil solicita que ningún minisúper o tienda de abarrotes venda juegos pirotécnicos, para evitar siniestros. Queremos recomendar a todos los comercios que no se presten a vender este tipo de productos”, explicó.

Durante los recientes operativos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se suspendió a tres establecimientos que comercializaban pirotecnia sin los permisos correspondientes.

Las autoridades han enfatizado que la medida busca prevenir accidentes provocados por la pirotecnia, protegiendo especialmente a mascotas y a niños dentro del espectro autista, quienes son más vulnerables a los ruidos fuertes.