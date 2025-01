Canaco hace un llamado a la ciudadanía a denunciar si es víctima de un delito

Aunque la incidencia de robos a negocios disminuyó en 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el municipio de Los Cabos lideró en Baja California Sur con el mayor número de denuncias por este delito, con 221 carpetas de investigación.

En este contexto, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Los Cabos (Canaco) destacó que, aunque se han registrado algunos casos de robo en negocios, especialmente en restaurantes de la zona turística, estos no han sido tan frecuentes.

Vicente Ruiz Piña, presidente de la Canaco en la región, subrayó la importancia de que la ciudadanía denuncie cualquier hecho delictivo.

Contar con cifras exactas permitirá a las autoridades y al sector empresarial trabajar juntos en acciones que prevengan delitos y protejan a los ciudadanos.

“En algunas páginas de redes sociales han dado a conocer que la manera de operar estos robos son personas que tienen descuidado su bolso. Creo que debemos también nosotros ser un poco más cuidadosos y como tenemos nuestras pertenencias para tratar que esto no suceda. Debo de mencionar que tanto las Cámaras de Comercio y la Canirac tenemos mensualmente reuniones con Seguridad Pública para saber cómo estamos en ese tema. Se está invitando a los ciudadanos a que denuncien en caso de que esto suceda, si tú no realizas la denuncia formal no cuenta como estadística”.