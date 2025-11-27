Canaco prepara a empresarios de Los Cabos ante retos fiscales de 2026

Empresarios y comerciantes de Los Cabos se reunieron en un foro organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en alianza con TG Consejería Empresarial, para analizar los retos fiscales y legales que marcarán 2026, con especial atención a la Ley de Amparo. La serie de ponencias ofreció herramientas prácticas para que los negocios comprendan los cambios y se preparen ante posibles impactos en sus operaciones.

Israel Aguayo, vicepresidente de Canaco Los Cabos, explicó que la intención del foro fue “traer especialistas y conocer a fondo todos estos cambios fiscales que ya fueron aprobados. Tenemos que tener la cautela de saber cómo los abordaremos y preparar a nuestras empresas para que la afectación sea la menor posible”.

Durante las ponencias, se destacó que, como en toda reforma, existen tanto oportunidades como riesgos.

“Siempre hay un lado bueno y uno malo. La intención de la plática es ver cómo estas reformas te pueden beneficiar o perjudicar”, añadió Aguayo.

LEE MÁS: GEN Los Cabos reconoce a empresas por su manejo responsable de residuos y fomento de …

Por su parte, Vicente Ruiz Piña, presidente de Canaco Los Cabos, detalló que el foro abordó tres ejes principales, presentando las modificaciones de manera comprensible para los empresarios.

“Se tocan modificaciones específicas y no tan técnicas; los temas se presentan desde un punto de vista que los comerciantes y empresarios puedan apreciar fácilmente. Se trata de todas las modificaciones que, desde el punto de vista empresarial, podrían afectarnos a cada uno de nosotros”, explicó.

El foro creado entre Canaco y buscó TG Consejería Empresarial ofrecer un espacio de análisis y capacitación con para que los empresarios en Los Cabos anticipen los cambios fiscales y legales de 2026, y puedan maximizar las oportunidades derivadas de la implementación de la Ley de Amparo y otras reformas clave.