Canaco Tijuana exige la renuncia del Secretario de Seguridad tras detención de directivo

La dirigencia de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana solicitó este jueves 5 de febrero la renuncia del secretario de Seguridad Pública Municipal, José Avilés Amezcua. Esta petición surge tras la detención del vicepresidente del organismo, Héctor Riveros, quien fue arrestado por elementos de la Policía Municipal la tarde del miércoles en un incidente que la cámara califica como abuso de autoridad.

Los hechos ocurrieron cuando directivos de la Canaco intentaron documentar con sus dispositivos móviles una presunta infracción irregular realizada por un agente hacia un ciudadano. Según la versión del organismo, el oficial —quien operaba en una unidad sin placas— procedió a detener a Riveros de forma violenta. Por esta razón, el sector comercial anunció que presentará denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Sindicatura Municipal.

Denuncia de irregularidades

Héctor Riveros relató que fue sometido físicamente antes de ser trasladado en una unidad policial, sin que se respetaran los protocolos de detención ni se registrara el folio de la infracción original que dio pie al altercado. Por otro lado, la Canaco señaló que estas acciones evidencian una falta de control interno en la corporación. Por ello, la cámara empresarial considera necesario un cambio en la estrategia y en los mandos que encabezan la seguridad en la ciudad.

Petición al Ayuntamiento de Tijuana

El presidente de Canaco, Olivaldo Paz, informó que llevará esta exigencia directamente al alcalde Ismael Burgueño. Además, subrayó que el sector empresarial mantendrá su postura de fiscalizar el actuar policial, especialmente ante las quejas ciudadanas por presuntas extorsiones. No obstante, puntualizó que el relevo del Secretario y del Director de la Policía es una medida necesaria para recuperar la confianza entre la autoridad y los comerciantes.

Finalmente, el organismo empresarial destacó que se mantendrá atento a las investigaciones derivadas de este caso. Debido a la gravedad de los señalamientos, se espera que el Ayuntamiento de Tijuana emita un pronunciamiento oficial sobre la situación administrativa de los agentes involucrados y la continuidad de los mandos señalados. Por lo tanto, el sector privado permanecerá en sesión permanente para dar seguimiento a esta demanda.

