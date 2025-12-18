Canadá emite alerta de viaje a sus ciudadanos para viarios estados en México

El gobierno de Canadá emitió una alerta de viaje para que sus ciudadanos eviten visitar 13 estados de México, al considerarlos de alto riesgo por la presencia de grupos criminales, violencia armada y protestas que pueden tornarse peligrosas.

La actualización fue difundida por la administración del primer ministro Mark Carney, que advirtió sobre altos niveles de delincuencia, enfrentamientos entre cárteles y bandas, así como actividades relacionadas con el narcotráfico y rutas de contrabando en distintas regiones del país.

De acuerdo con el aviso, los estados señalados como no recomendables salvo por razones esenciales son Chihuahua, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Las autoridades canadienses indicaron que los enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad y organizaciones delictivas pueden ocurrir sin previo aviso, lo que representa un riesgo para visitantes y residentes extranjeros.

El documento también reconoce que el Ejército, fuerzas navales y corporaciones federales mexicanas han sido desplegadas en diversas zonas para combatir a pandillas y mejorar las condiciones de seguridad, aunque subraya que la amenaza persiste.

Para el resto del territorio mexicano, Canadá recomendó extremar precauciones personales, particularmente en aeropuertos, centrales de autobuses y el transporte público de la Ciudad de México, donde se reportan delitos como robos.

El informe alertó que las protestas sociales son frecuentes, sobre todo en la Ciudad de México, y que incluso manifestaciones pacíficas pueden escalar a hechos violentos, generar bloqueos y afectar aeropuertos y vialidades principales.

Asimismo, recordó que la participación de extranjeros en actividades políticas está prohibida, y que involucrarse en manifestaciones puede derivar en detención, deportación y restricción de ingreso futuro al país.

En caso de ser víctima de un delito, el gobierno canadiense recomendó denunciar de inmediato ante autoridades locales y contratar representación legal para dar seguimiento al caso desde Canadá.

Respecto a los destinos turísticos, el aviso señaló que suelen contar con mayor protección oficial y menor incidencia de violencia entre pandillas, aunque reconoció que se han registrado hechos violentos en zonas populares y ciudades principales.

Finalmente, Canadá sugirió a sus ciudadanos ingresar a México por vía aérea y evitar los cruces fronterizos terrestres, además de mantenerse informados a través de medios locales durante su estancia.