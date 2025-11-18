Canadá emite alerta de viaje para 13 estados de México por violencia y robo

En su más reciente actualización de alerta de viaje para México, el gobierno de Canadá emitió una advertencia contundente sobre el aumento de robos en el transporte público de la capital mexicana.

Según el comunicado difundido, las autoridades canadienses han identificado un riesgo significativo de carterismo en el Metro, el Metrobús, así como en aeropuertos y estaciones de autobús de la Ciudad de México.

La alerta llama a evitar viajes “no esenciales” a 13 estados de la República Mexicana: Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Además la alerta de Canadá sugiere a sus ciudadanos que eviten mostrar cualquier “signo de riqueza” durante sus desplazamientos en la capital mexicana y recomienda resguardar pasaportes, documentos de viaje y otros objetos de valor en lugares seguros, alejados del alcance de carteristas comunes.

Para minimizar el riesgo, las autoridades canadienses proponen como alternativa usar taxis de aplicación, como Uber o Didi, siempre y cuando los viajeros confirmen la identidad del chofer y las placas antes de subir. Según la alerta, es preferible evitar taxis tomados directamente en la calle y optar por servicios oficiales con mejor regulación.

El gobierno canadiense justifica su preocupación señalando la presencia de actividad criminal activa en varias regiones de México y la persistencia de delitos como robos a turistas. En su alerta, exhorta a “ejercer un alto grado de precaución” incluso en zonas urbanas consideradas seguras.

Aunque reconoce que las autoridades mexicanas “han realizado esfuerzos para proteger los principales destinos turísticos”, añade que “se han registrado agresiones físicas y sexuales contra viajeros canadienses.