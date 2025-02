Canadá se suma a Estados Unidos; designa a cárteles mexicanos como terroristas

En una medida histórica, el gobierno de Canadá designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, siguiendo los pasos de Estados Unidos, que lo confirmó el pasado miércoles 19 de febrero.

El anuncio fue realizado la mañana de hoy jueves 20 de febrero en Ottawa por el ministro de Seguridad Pública, David McGuinty, quien destacó la necesidad de endurecer las acciones contra estas organizaciones criminales que operan a nivel internacional.

La decisión de Canadá llega un día después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizara la inclusión de estos grupos en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Los cárteles mexicanos designados como terroristas, son el Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.

Según McGuinty, la medida busca fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, permitiendo mayores restricciones financieras y operativas contra estos grupos.

“Estamos comprometidos con la seguridad de nuestros ciudadanos y con la erradicación del crimen transnacional”, declaró el ministro.

Claudia Sheinbaum reacciona a medidas de Estados Unidos

Previo a que el gobierno canadiense anunciara esta medida, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a lo hecho por Estados Unidos y reiteró que no permitirán la interferencia de ninguna nación.

La confianza para invertir en México continúa. https://t.co/tZj6GY9k0B — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 20, 2025

“Pueden ponerle el nombre que quieran (a los cárteles), pero con México es coordinación nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Nosotros no negociamos la soberanía, esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía (…) No negociamos la soberanía”, aseveró.