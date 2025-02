El 82% de canadienses rechaza convertirse en estado 51 de USA

En enero de 2025, la firma canadiense Léger llevó a cabo una encuesta para evaluar la opinión de los ciudadanos sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en el 51º estado de los Estados Unidos.

Los resultados fueron contundentes: una abrumadora mayoría de canadienses rechazó esta idea. Específicamente, el 82% de los encuestados se opuso a la anexión, mientras que solo el 13% la apoyó y un 5% se mostró indeciso.

Este rechazo fue consistente en todas las regiones del país.

Provincias como Alberta, las Praderas, Quebec, Columbia Británica, Ontario y la región del Atlántico canadiense manifestaron una oposición mayoritaria a la propuesta.

Este consenso nacional refleja una unidad poco común en un país conocido por su diversidad cultural y lingüística.

Es relevante destacar que esta encuesta se realizó en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había sugerido en varias ocasiones la idea de que Canadá se uniera a su país como un estado más.

Estas declaraciones generaron debates tanto en Canadá como en Estados Unidos.

Sin embargo, la firme oposición de la mayoría de los canadienses sugiere que, a pesar de las propuestas externas, el sentimiento nacional se inclina claramente hacia la preservación de la soberanía e independencia de Canadá.

En conclusión, la encuesta de Léger revela una clara preferencia de los canadienses por mantener su independencia y rechazar la idea de convertirse en parte de los Estados Unidos.

Este sentimiento es compartido de manera uniforme en todas las regiones del país, lo que subraya una notable cohesión nacional en torno a este tema.

📊Léger: “Would you or would you not like Canada to become the 51st state of the United States?” (Jan. 2025)

Alberta says No.

The Prairies say No.

Le Québec dit Non.

B.C. says No.

Ontario says No.

Atlantic Canada says No.

