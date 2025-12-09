¿Cuánto costará la canasta navideña en Los Cabos en 2025? Esto deben considerar las familias

A pocas semanas de la cena de Navidad 2025, muchas familias en Los Cabos ya comienzan a revisar precios para planear sus compras navideñas. Aunque los costos dependen del supermercado, la temporada y el tipo de producto, un análisis general indica que organizar la cena podría costar más este año, sobre todo en zonas turísticas como Cabo San Lucas y San José del Cabo.

Durante diciembre, productos como el pavo, la pierna, frutas y los ingredientes para postres suelen presentar incrementos por la alta demanda. En Los Cabos, este fenómeno se intensifica por factores como el turismo, la logística de transporte y la demanda simultánea de locales y visitantes. Por ello, el presupuesto para la cena puede variar considerablemente.

Para 2025, el gasto estimado para una canasta navideña básica —que incluya pavo o pierna, verduras, fruta, pan, refrescos e ingredientes para preparaciones tradicionales— podría oscilar entre 1,300 y 2,100 pesos, dependiendo del tamaño de la familia, marcas seleccionadas y promociones disponibles. Si se opta por productos especiales, vino o cortes premium, el costo puede superar ese rango.

El pavo sigue siendo uno de los ingredientes más costosos del menú navideño. Su precio varía según si es importado, natural o procesado. De igual forma, la pierna de cerdo, frutas para ensaladas, nueces y otros ingredientes típicos también tienden a incrementar su precio en este periodo del año.

Afortunadamente, algunos supermercados y tiendas locales de Los Cabos adelantan campañas de descuentos y paquetes navideños para ayudar a los consumidores a equilibrar su gasto. Estas ofertas pueden resultar convenientes, especialmente para quienes compran con anticipación o en volumen.

Para muchas familias, el reto será organizar una cena digna sin exceder su presupuesto. Cambiar ingredientes —como preferir pollo horneado en lugar de pavo— elegir marcas más económicas o comprar con anticipación se perfilan como estrategias válidas para reducir el gasto sin perder la tradición navideña.

