Carnaval La Paz 2026 arranca en el malecón con alta expectativa turística

Este jueves 12 de febrero inicia oficialmente el Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio”, una de las festividades más tradicionales del noroeste de México, que se desarrollará del 12 al 17 de febrero en el emblemático malecón de La Paz, Baja California Sur.

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, informó que serán seis días de actividades culturales, artísticas y familiares, siendo el martes el día principal del carnaval. Además, anunció que la próxima semana se realizará el “Carnavalito”, evento dirigido a niñas y niños, y confirmó la presentación de Ricky Martin como parte del programa artístico.

“Hoy empieza el Carnaval de La Paz; son seis días de fiesta y el martes es la parte principal. Estamos muy contentos. Es el cuarto año que organizamos el carnaval y hemos ido mejorando, sobre todo en seguridad”, expresó Milena Quiroga Romero.

Alta ocupación hotelera y derrama económica en La Paz

Las autoridades municipales estiman una ocupación hotelera cercana al 100 por ciento durante los días de mayor afluencia, así como una importante derrama económica en La Paz, principalmente en restaurantes, hoteles y prestadores de servicios ubicados en la zona del malecón.

El Carnaval La Paz 2026 busca consolidarse como uno de los eventos turísticos más importantes de Baja California Sur, destacando por su ambiente seguro, familiar y con mayor conciencia ambiental, bajo la organización del Ayuntamiento que encabeza Milena Quiroga Romero.

