Cancelación de vuelos afectaría a miles de aeronaves en el mundo

Este fin de semana, alrededor de 6 mil aeronaves en todo el mundo enfrentaron retrasos y cancelación de vuelos, luego de que autoridades aeronáuticas ordenaron revisar el software de control en modelos de la familia AIRBUS A319, A320 y A321. La medida fue confirmada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) tras una directiva de emergencia emitida por la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA).

La AFAC explicó en un comunicado que la disposición surgió como consecuencia del incidente del 30 de octubre, cuando un Airbus A320-200 de JetBlue perdió control en pleno vuelo. La autoridad detalló que la EASA publicó la Directiva de Emergencia de Aeronavegabilidad AD 2025-0268-E, instruyendo la revisión inmediata de las computadoras de control de vuelo (FCC) en aeronaves de la familia Airbus.

De acuerdo con la EASA, la actualización obligatoria del software aplicaría a más de 6 mil aeronaves, incluidas las unidades que operan en México bajo aerolíneas como Volaris y Viva Aerobus. La autoridad mexicana indicó que llevaría a cabo verificaciones técnicas para garantizar la seguridad operativa en el país.

Las aerolíneas afectadas comenzaron a coordinar la logística para cumplir con la directiva sin afectar de manera significativa a los usuarios; sin embargo, advirtieron que la posibilidad de cancelación de vuelos no podía descartarse ante la magnitud de la revisión que exige la EASA.

La AFAC reiteró que mantendría vigilancia constante para asegurar que el transporte aéreo en México continuara operando de manera segura y eficiente, exhortando a los pasajeros a mantenerse informados a través de las compañías correspondientes.

El incidente que detonó esta acción ocurrió en un vuelo de JetBlue procedente de Cancún, con destino a Nueva York, el cual tuvo que desviarse a Tampa, Florida, tras presentar un problema en el sistema de control de vuelo. El Airbus A320 perdió altitud inesperadamente, lo que llevó a los pilotos a solicitar un aterrizaje de emergencia.

La aeronave alcanzó los 35 mil pies antes de experimentar la falla, y tras un descenso de aproximadamente 15 minutos, aterrizó sin contratiempos en Tampa a las 2:19 pm, donde personal médico recibió a los pasajeros y tripulación.