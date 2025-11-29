Posible cancelación de vuelos en La Paz, Los Cabos, Tijuana y otras ciudades este fin de semana

Cancelación de vuelos afectaría este fin de semana, entre otras terminales aéreas a los aeropuertos de Los Cabos, La Paz y Tijuana, luego de que el Grupo Aeroportuario del Pacífico confirmara que la actualización de software obligatoria en aeronaves Airbus A320 genera ajustes inmediatos en sus operaciones.

El aviso surge tras el comunicado de Airbus, que solicita a todos los operadores de la familia A320 realizar de manera inmediata la actualización del software, una medida que responde a protocolos internacionales de seguridad. GAP señala que los impactos se concentran entre sábado y domingo, cuando las aerolíneas aplican la mayor parte de las intervenciones técnicas.

Aerolíneas como Viva y Volaris, con operaciones constantes en Los Cabos, La Paz y Tijuana, informan sobre posibles cancelación de vuelos y ajustes en sus itinerarios. Ambas compañías mantienen comunicación con los pasajeros para actualizar cambios y ofrecer alternativas frente a las afectaciones.

GAP afirma que la seguridad de los usuarios es prioritaria y respalda las medidas preventivas adoptadas por las aerolíneas. En las tres terminales, el personal de Atención al Pasajero asiste a quienes resultan afectados por la cancelación de vuelos, brindando información y apoyo principalmente en las horas de mayor afluencia turística.

La recomendación para los viajeros es mantenerse en contacto directo con su aerolínea y verificar el estatus de su vuelo antes de presentarse en la terminal correspondiente.

Cabe recordar que GAP administra los aeropuertos de Los Cabos y La Paz, Guadalajara, Hermosillo, Tijuana Puerto Vallarta y otros destinos también presentan ajustes.

En el caso de Tijuana, uno de los aeropuertos con mayor movilidad internacional en el noroeste, la combinación del tráfico transfronterizo y las operaciones de aerolíneas afectadas incrementa la probabilidad de retrasos, lo que obliga a los usuarios a anticipar sus traslados.

GAP recuerda que esta situación no se limita a Baja California Sur y Tijuana, pues forma parte de un proceso global derivado de la actualización del software que deben implementar todas las aeronaves Airbus A320 como parte de un lineamiento internacional de seguridad aérea.