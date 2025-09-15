Estos son los estados y municipios que suspendieron el Grito de Independencia 2025

Varios estados y municipios del país decidieron suspender los festejos del Grito de Independencia 2025, limitando las celebraciones a actos cívicos y protocolares, debido a la inseguridad y riesgos recientes.

En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que solo se llevará a cabo el acto cívico en Palacio de Gobierno, en Culiacán, sin conciertos ni eventos masivos. La cancelación ocurre tras una jornada de violencia en Culiacán y Navolato, con siete homicidios confirmados el fin de semana.

Otras localidades afectadas

En Michoacán, los municipios de Uruapan, Zinapécuaro, Peribán y Tocumbo también cancelaron la escenificación del Grito y los desfiles patrios previstos para el 16 de septiembre, debido a la presencia de bandas criminales.

En Ciudad de México, la alcaldesa de Iztapalapa suspendió una gran verbena popular tras la explosión de un camión de gas el miércoles pasado, que dejó 14 muertos hasta este lunes.

Consecuencias y recomendaciones

Las autoridades llaman a la población a celebrar en casa y mantener vivos los valores cívicos desde sus hogares, evitando concentraciones masivas por seguridad. La suspensión de eventos afecta no solo a Sinaloa y Michoacán, sino también a algunas delegaciones de CDMX, donde se programaban conciertos y verbenas populares.

