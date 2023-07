Cancelan concierto de Johnny Depp; estaba insconciente en hotel de Budapest

Luego de la mediática separación de Amber Heard y Johnny Depp, el conocido actor estadounidense se mantuvo alejado de los reflectores, pues se dedicó a trabajar en su faceta musical dentro de la banda de rock Hollywood Vampires.

Sin embargo, trascendió que el actor fue encontrado en un hotel de Budapest inconsciente, lo que ocasionó que su banda cancelara el concierto que tenían en la ciudad; cosa que de inmediato preocupó a sus fans.

El concierto se canceló de última hora; la agrupación anunció en redes sociales que se sentían apenados por los fans pero que tenían que cancelar debido a causas imprevistas.

Fue el periódico Daily News Hungary quien informó que la salud de Depp se vio afetada tras un incidente que catalogaron como “grave“, pues el personal al servicio del actor tuvo que llamar a un médico para asegurarse de que no existieran más complicaciones.

De forma extraoficial, se difundió en redes sociales que el actor estaba bebiendo y que señaló sentirse mal, por lo que no asistió a la prueba de sonido del concierto cancelado.

Hasta el momento se desconoce si Jhonny Depp continuará con las presentaciones de la banda por Europa, además, de que no han confirmado el verdadero motivo por el que el actor se encontró inconsiente.

Hollywood Vampires: La banda de rock de Johnny Depp

Hollywood Vampires es una banda de rock estadounidense, formada en 2015 por el vocalista Alice Cooper, junto a Johnny Depp y el guitarrista Joe Perry, como homenaje a la música de estrellas de rock fallecidas en los años setenta.

El nombre de Hollywood Vampires, viene de un club formado por Cooper a finales de los años setenta, que incluía a músicos como John Lennon, Ringo Starr de The Beatles; Keith Moon de The Who y Micky Dolenz de The Monkees.

El albúm debut homónimo de la banda salió al mundo en 2015 y contó con la participación de Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh y Christopher Lee, entre otros artistas.