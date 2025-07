Cancelan rutas de transporte público en La Paz: conoce AQUÍ la lista completa

En sesión ordinaria, el Cabildo de La Paz aprobó la cancelación de siete rutas del servicio de transporte público colectivo, luego de un análisis que reveló que se encontraban inactivas desde hace tiempo. La primera regidora, Amor Fenech Montaño, explicó que esta medida forma parte de un proceso de reordenamiento del sistema de movilidad en el municipio.

“Tenemos que ordenar el transporte público. A los compañeros se les está cancelando la ruta, más no la concesión, porque nosotros no cancelamos concesiones. Se les hizo un exhorto donde se les invitaba a que reactivaran estas rutas, cosa que no hicieron. ¿Por qué? Porque no tienen las unidades, porque no están en condiciones de operarlo”, declaró.