Cancelan vuelo La Paz-Culiacán por jornada violenta en Sinaloa

La violencia registrada este jueves en la capital de Sinaloa afectó significativamente las operaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán, incluyendo la cancelación del vuelo La Paz-Culiacán programado para la noche. Esta situación generó incertidumbre y molestias entre los pasajeros, quienes buscaron alternativas para llegar a su destino.

Las cancelaciones fueron confirmadas a través del portal del aeropuerto y de videos difundidos en redes sociales, donde empleados informaron a los viajeros sobre los cambios.

En un video que circuló en redes sociales, una trabajadora explicó que el vuelo La Paz-Culiacán había sido cancelado debido a la inseguridad en Culiacán. Como alternativa, se ofreció trasladar a los pasajeros a Monterrey, desde donde podrían volar hacia Culiacán al día siguiente. Sin embargo, quienes decidieran esperar en La Paz tendrían que volar hasta el domingo.

Está siendo cancelado por cuestiones en Culiacán; la mayoría sabe cómo está allá. Me comentan que está la posibilidad de que puedan irse todos a Monterrey y mañana quienes vayan a Culiacán pueden volar Monterrey-Culiacán para que no se queden aquí en La Paz. No sé qué tanto les convenga. Quien esté de acuerdo puede levantar la mano, quien quiera desembarcar, podemos hacerles el cambio, pero La Paz-Culiacán sí sería hasta el día domingo. Y mañana volarían Monterrey-Culiacán temprano”, comentó la empleada de la aerolínea.