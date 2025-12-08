Cancún activa blindaje total para la temporada Guadalupe–Reyes ante llegada masiva de turistas

La estrategia de seguridad de fin de año en Cancún tomó forma con una instrucción contundente: ningún cuerpo policiaco descansará mientras dure la temporada Guadalupe–Reyes. La decisión responde al incremento sostenido de visitantes nacionales y extranjeros que saturarán los destinos de Quintana Roo desde el 12 de diciembre y hasta el 8 de enero, un periodo clave para la economía turística del estado. Las autoridades consideran este tramo como uno de los más sensibles del año por la concentración de celebraciones religiosas, peregrinaciones, compras navideñas y una ocupación hotelera que suele operar al límite.

La operación se perfila como una movilización inédita al reunir cerca de 7 mil elementos de seguridad en el estado, según lo adelantado por Julio César Gómez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El objetivo central es evitar que la intensidad de la temporada derive en delitos oportunistas, cobros a turistas que desconocen la ley de tránsito o incidentes de alto impacto, por lo que el mando estatal ordenó suspender vacaciones y garantizar el despliegue total del personal operativo. La medida involucra a corporaciones municipales, estatales y fuerzas armadas, que asumirán vigilancia continua en corredores turísticos, zonas comerciales y puntos de gran afluencia.

La presión recae especialmente en Cancún, principal puerta de entrada del Caribe mexicano, donde se proyecta la presencia de alrededor de 800 policías municipales solo en el municipio de Benito Juárez. Aunque la cifra debe ser confirmada por la corporación local, la instrucción política es clara: reforzar cada área donde el flujo de turistas pueda generar riesgos de seguridad, desde playas y hoteles hasta plazas comerciales y vialidades principales.

La logística también incluye medidas preventivas para un momento particularmente vulnerable: el pago de aguinaldos. Las autoridades replicarán el esquema de acompañamientos especiales a ciudadanos y empresas utilizado durante el Buen Fin, cuando no se reportaron incidentes relevantes. La intención es evitar asaltos y agresiones vinculadas a la circulación de efectivo en diciembre, una práctica que históricamente dispara la incidencia delictiva si no se controla con anticipación.

El operativo atenderá además una de las tradiciones religiosas con mayor concentración de personas en México: las peregrinaciones del Día de la Virgen de Guadalupe. Las policías municipales mantendrán comunicación directa con iglesias y comités organizadores para establecer rutas vigiladas, horarios coordinados y puntos de auxilio, a fin de reducir riesgos asociados al tránsito masivo de peregrinos en calles y carreteras.

En paralelo, el municipio de Benito Juárez llega a esta temporada con un refuerzo tecnológico que busca elevar la supervisión del actuar policial. En septiembre se entregaron 725 cámaras corporales a elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, un equipamiento presentado públicamente en presencia de la gobernadora Mara Lezama y otras autoridades estatales. El uso de estos dispositivos pretende transparentar intervenciones, mejorar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza ciudadana en labores policiales durante un periodo de alta exposición.

La combinación de vigilancia ampliada, coordinación interinstitucional y herramientas tecnológicas refleja el interés del gobierno estatal por proteger la derrama económica que genera el cierre de año. Las autoridades locales describen la temporada como una oportunidad, pero también como un reto que exige reducir al mínimo la posibilidad de delitos que puedan afectar la imagen turística de Quintana Roo, un destino altamente dependiente de la seguridad percibida por sus visitantes.

