Cancún se alista para inaugurar uno de los puentes más largos de Latinoamérica

La conclusión del Puente Vehicular Nichupté marca un punto decisivo para Cancún, pues la obra —considerada una de las más ambiciosas en la historia reciente de Quintana Roo— se encuentra en su fase final y será inaugurada este mismo mes, según confirmó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Este anuncio, respaldado por un avance superior al 90%, coloca al proyecto en la antesala de convertirse en el nuevo eje de movilidad entre la ciudad y la zona hotelera.

El progreso actual se concentra en los detalles que definirán la operación del puente, principalmente la colocación de los últimos tramos de la superestructura y la instalación de los sistemas de iluminación y señalización. Estas labores, que suelen ser decisivas para garantizar seguridad y funcionalidad, permitirán activar posteriormente un sistema de peaje electrónico con el que se buscará asegurar el mantenimiento constante del viaducto y su operación en condiciones óptimas.

La obra ha sido presentada por el gobierno estatal como un proyecto transformador, una idea que la gobernadora Mara Lezama ha reiterado al señalar que Nichupté representa un parteaguas en la infraestructura del estado. Su impacto, según explicó, no solo se reflejará en la conectividad interna, sino también en la competitividad turística, un factor clave para un destino que recibe millones de visitantes al año y depende en gran medida de la eficiencia vial de su corredor hotelero.

El diseño del puente, con una longitud total de 11.2 kilómetros, confirma esa dimensión estratégica. La estructura contempla tres carriles —incluido uno reversible—, dos entronques de 2.4 kilómetros en los bulevares Luis Donaldo Colosio y Kukulcán, un arco metálico de 103 metros y ciclovías destinadas a movilidad no motorizada. Su extensión lo convertirá en uno de los puentes más largos de Latinoamérica construidos sobre una laguna, reforzando su carácter emblemático.

La reducción de tiempos de traslado es otro eje central del proyecto, pues el nuevo viaducto permitirá acortar hasta en 45 minutos los recorridos entre Cancún y la zona hotelera en horas de alta demanda. Para una ciudad cuyo tránsito depende de un único acceso principal, este ahorro representa un beneficio directo para trabajadores, turistas y servicios logísticos que todos los días enfrentan el congestionamiento del Kukulcán.

La fase final de la obra se está enfocando en la conexión con el bulevar Kukulcán, un tramo decisivo que requiere intervenciones complejas en la zona conocida como las “Y griegas”. Autoridades como Guido Mendiburu, director del Centro SICT Quintana Roo, han pedido comprensión a la ciudadanía, ya que estas obras temporales modificarán la circulación mientras se prepara la incorporación segura al nuevo puente.

El avance reportado de 90.2% confirma que las últimas semanas serán determinantes, no solo en lo técnico, sino también en la calibración de todos los sistemas necesarios para que la puesta en marcha ocurra sin contratiempos. Con la inauguración programada para diciembre, el proyecto avanza conforme a lo planeado y se perfila para convertirse en el nuevo símbolo de movilidad moderna en el Caribe mexicano.

